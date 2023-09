Sirene arabe anche per Luiz Adriano: il brasiliano pronto a lasciare l'Internacional

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'ex Milan Luiz Adriano sarebbe pronto a lasciare il Brasile per approdare in Arabia. Nel campionato saudita i movimenti di mercato non sembrano finire mai, ultimo in termini di tempo il caso di Luiz Adriano, che sembra destinato alla Saudi League.