Tanti auguri a Roberto Donadoni che compie 60 anni. Il messaggio del Milan

Gli ex

Oggi alle 12:12

Giorno di festa in casa rossonera! Oggi spegne 60 candeline un ex rossonero che con il Milan ha vinto tutto: Roberto Donadoni. Questo il messaggio che gli ha rivolto il club sui social per un traguardo così importante: "Uomo, Giocatore, Leggenda: felici 60!". La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri.