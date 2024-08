Un ex milanista ha trovato sistemazione: De Sciglio è un nuovo giocatore dell'Empoli

Adesso è anche ufficiale, Mattia De Sciglio (31 anni) è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Empoli. La società toscana in maglia azzurra ha comunicato tramite i propri canali di comunicazione l'arrivo del difensore classe 1992 dalla Juventus.

Ecco quanto viene riferito: "Mattia De Sciglio è un nuovo calciatore azzurro: difensore italiano classe 1992 arriva a titolo temporaneo dalla Juventus". Secondo quanto apprendiamo, il trasferimento avviene senza esborso economico da parte dell'Empoli, con la Juve che contribuisce anche al pagamento dello stipendio".

Questa la nota di saluti della Juventus: "Oggi salutiamo Mattia De Sciglio, che va a giocare in Toscana, all’Empoli. Mattia è un giocatore che ha dato tanto alla Juventus nei suoi anni in bianconero, dimostrando professionalità, dedizione e grande spirito di squadra. Dal suo arrivo a Torino nel 2017, De Sciglio ha collezionato oltre 100 presenze con la nostra maglia, contribuendo in modo significativo ai successi della squadra, tra cui la conquista di tre Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Esterno di grande esperienza, capace di adattarsi su entrambe le fasce, Mattia ha sempre messo al primo posto il bene della squadra, giocando con costanza e determinazione ogni volta che è stato chiamato in causa. Ora inizia per lui una nuova avventura all’Empoli".