Vieri: "Ecco perchè sono andato al Milan. Sono stati sei mesi belli"

Christian Vieri, ex attaccante, tra le altre di Milan, Inter e Juventus, è intervenuto a Radio Serie A con RDS e in merito alla sua esperienza in rossonero ha dichiarato: "Ero libero perché avevo rescisso il contratto. Ho detto al mio procuratore di sentire l’Atletico Madrid, ma non avevano bisogno di attaccanti. Ero sul mercato, Galliani mi ha chiamato, mi ha chiesto se ero disposto ad andare al Milan e io ho detto subito sì perchè volevo giocare ancora in una grande squadre. Era la rivale, sapevo che avrebbe dato fastidio, ma a quel punto sono andato là. Ho giocato poco, non riuscivo a far gol. Sono stati sei mesi belli, anche se giocavo poco e non riuscivo a fare gol.

Ho fatto un gol di orecchio ad Empoli. Non giocavo spesso, ma comunque sono stato bene lo stesso. Galliani e la società erano gentilissimi, sono stato da Dio. Io però volevo giocare, Ancelotti faceva giocare di più Inzaghi che era appena rientrato da un infortunio e lavorava da anni con lui, ma ci stava perchè io non segnavo e quindi era giusto che stessi fuori io. Io però volevo giocare perchè poi c'era il mondiale e così sono andato al Monaco".