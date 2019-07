SONDAGGIO MN - L'Atalanta chiede di giocare le sue partite di Champions a San Siro. Cosa dovrebbe fare il Milan?

Nelle scorse ore, l'Atalanta ha chiesto di giocare le sue partite di Champions League a San Siro. L'Inter e il Comune di Milano ha già dato il loro via libera, mentre il Milan sta ancora riflettendo e darà una risposta ufficiale entro venerdì. Cosa dovrebbe fare secondo voi il club di via Aldo Rossi? Fateci sapere la vostra opinione rispondendo al sondaggio di Milannews.it (clicca qui per votare)!!!