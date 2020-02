SONDAGGIO MN - Rangnick in orbita Milan, vi piace come soluzione?

In orbita Milan continua a gravitare il nome di Ralf Rangnick, profilo che piace a Gadizis ma che è stato pubblicamente ritenuto non idoneo da Paolo Maldini in due interviste. Rangnick andrebbe a svolgere una figura nuova per il club rossonero: quella di allenatore/dirigente. Un profilo che all'estero ha funzionato ma che in Italia potrebbe essere una scommessa rischiosa.

