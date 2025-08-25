Allenamento per il Lecce: Di Francesco ritrova Pierotti, assente Pierret per gastroenterite

Si riporta di seguito il report dell'allenamento del Lecce nella settimana che porterà a Lecce-Milan, pubblicato dal sito ufficiale dei salentini: "La preparazione dei giallorossi è proseguita questa mattina con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara con il Milan, nella quale mister Di Francesco tornerà a disporre di Pierotti che ha scontato il turno di squalifica. Assenti Jean e Marchwiński, è rimasto a riposo Pierret per una gastroenterite. Per la giornata di domani è in programma un allenamento pomeridiano ad Acaya".