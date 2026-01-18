Bologna, problema muscolare per Vitik: a rischio la presenza contro il Milan

di Niccolò Crespi

Il Bologna perde in casa 2-1 contro la Fiorentina, dando animo alle speranze di salvezza, quasi certe, dei viola. Una brutta notizia però si aggiunge anche per quanto riguarda il futuro. Infatti, Martin Vitík nel corso del riscaldamento pre Bologna-Fiorentina ha riportato un risentimento alla coscia sinistra che sarà valutato nei prossimi giorni. Sfida contro il Milan a rischio.

