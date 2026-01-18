Bologna, problema muscolare per Vitik: a rischio la presenza contro il Milan
MilanNews.it
Il Bologna perde in casa 2-1 contro la Fiorentina, dando animo alle speranze di salvezza, quasi certe, dei viola. Una brutta notizia però si aggiunge anche per quanto riguarda il futuro. Infatti, Martin Vitík nel corso del riscaldamento pre Bologna-Fiorentina ha riportato un risentimento alla coscia sinistra che sarà valutato nei prossimi giorni. Sfida contro il Milan a rischio.
SERIE A: IL PROGRAMMA DELLA 21^ GIORNATA
Pisa-Atalanta 1-1
Udinese-Inter 0-1
Napoli-Sassuolo 1-0
Cagliari-Juventus 1-0
Parma-Genoa 0-0
Bologna-Fiorentina 1-2
Torino-Roma ore 18.00
Milan-Lecce 20.45
Cremonese-Verona lunedì 19 gennaio 18.30
Lazio-Como 20.45
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
