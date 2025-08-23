Bonazzoli: "Sono contento perché questo stadio mi porta sempre tanti ricordi di quando giocavo all’Inter da ragazzino"

Federico Bonazzoli, autore del gol vittoria, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Cremonese. Le sue parole: "Diciamo che siamo partiti col piede giusto. Siamo un gruppo di ragazzi che si sta formando, i nuovi si sono messi subito a disposizione. Il nostro sarà un campionato di sofferenza, potremo toglierci delle soddisfazioni se continueremo a lavorare duro e seguire il mister".

Sul gol in rovesciata: "Sono contento perché questo stadio mi porta sempre tanti ricordi di quando giocavo all’Inter da ragazzino. Un gol in rovesciata a San Siro con la mia famiglia presente neanche nei sogni più belli".