Bremer e Thuram out, non convocati contro il Villarreal: domenica c'è il Milan
Ancora problemi per Gleison Bremer, il centrale brasiliano della Juventus, che, secondo quanto riportato dallo stesso sito ufficiale del club bianconero, non è stato convocato da Igor Tudor per la gara contro il Villarreal di Champions League in programma domani sera in Spagna. Il difensore aveva iniziato la rifinitura oggi alla Continassa ma evidentemente il fastidio alla zona mediale del ginocchio sinistro è risultato troppo fastidioso. Escluso anche Kephren Thuram, anche lui per problemi fisici a un polpaccio.
Ci sarà invece Francisco Conceiçao che torna così a disposizione. Tutte notizie che interessano e riguardano da vicino il Milan che domenicca sera farà visita proprio ai bianconeri in occasione della sestra giornata di campionato. I convocati della Juventus:
1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
20 Openda
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
