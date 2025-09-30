Bremer e Thuram out, non convocati contro il Villarreal: domenica c'è il Milan

vedi letture

Ancora problemi per Gleison Bremer, il centrale brasiliano della Juventus, che, secondo quanto riportato dallo stesso sito ufficiale del club bianconero, non è stato convocato da Igor Tudor per la gara contro il Villarreal di Champions League in programma domani sera in Spagna. Il difensore aveva iniziato la rifinitura oggi alla Continassa ma evidentemente il fastidio alla zona mediale del ginocchio sinistro è risultato troppo fastidioso. Escluso anche Kephren Thuram, anche lui per problemi fisici a un polpaccio.

Ci sarà invece Francisco Conceiçao che torna così a disposizione. Tutte notizie che interessano e riguardano da vicino il Milan che domenicca sera farà visita proprio ai bianconeri in occasione della sestra giornata di campionato. I convocati della Juventus:

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

20 Openda

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal