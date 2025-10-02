Cabal è arrivato al JMedical per gli accertamenti dopo l'infortunio di ieri: salterà il Milan
Riportano i colleghi di TMW che il difensore della Juventus Juan David Cabal è da pochi minuti arrivato al JMedical per sottoporsi al consueto iter di accertamenti approfonditi in seguito all'infortunio che al 15esimo minuto della sfida di ieri contro il Villarreal in Champions League l'ha costretto a lasciare il campo.
Il colombiano è arrivato presso l'ospedale zoppicando vistosamente, a ulteriore conferma del fatto che la situazione è più grave di quanto si potesse effettivamente immaginare. È dunque scontato pensare che Cabal salterà la sfida di domenica contro il Milan, problema al quale Tudor potrà fare fronte potendo tornare ad avere a disposizione Bremer.
