Cagliari, Belotti operato per la lesione al crociato. Lo stop sarà lungo

(ANSA) - CAGLIARI, 01 OTT - Intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per l'attaccante del Cagliari Andrea Belotti. L'operazione - assicura il club rossoblù - è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo. L'intervento è stato eseguito da un'equipe di specialisti nella Casa di cura Villa Toniolo, a Bologna. Il Gallo si era infortunato sabato scorso durante il primo tempo della gara notturna contro l'Inter, cadendo male prima di scontrarsi con il portiere nerazzurro Martinez.

Inizialmente tutto lasciava pensare a una semplice distorsione. Ma poi gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del crociato. Belotti dovrà stare fuori almeno sei mesi. Un infortunio che stoppa quasi sul nascere un promettente ritorno in A dopo l'esperienza al Benfica: nelle prime due gare aveva propiziato un gol contro il Parma e realizzato una doppietta contro il Lecce. Per il Cagliari, che aveva puntato su di lui dopo la partenza di Piccoli, problemi in attacco in vista della gara di domenica con l'Udinese. Si è ripreso Luvumbo, ma oggi si è fermato anche Gaetano per un problema ai flessori della coscia sinistra: la sua presenza contro i bianconeri è in forse. (ANSA).