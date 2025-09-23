Camarda: "Sono nato al Milan ma ora ho la testa al Lecce. Se segno esulto? Non potrei mai"
Francesco Camarda, che oggi torna a San Siro per la prima volta da avversario, ha parlato a Mediaset nel pre partita di Milan-Lecce. Le sue parole:
"Al Milan sono nato ma ora ho la testa al Lecce. Siamo venuti qua per fare una grande partita, per cercare di mettere in campo tutto quello che abbiamo. Giocare a San Siro è sempre bello, è bello per me come per i miei compagni. Sono convinto che faremo una bella partita. Ora ho la testa su quest’anno qua, quello che succederà, succederà. Sono concentrato qui, voglio onorare la maglia del Lecce e voglio fare di tutto per far felici i tifosi del Lecce”.
In caso di gol esulti o non esulti?
“No, non potrei mai farlo”.
