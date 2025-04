Champions League : strappo al muscolo tendineo, Musiala salta l'Inter

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Strappo muscolare al tendine del ginocchio sinistro". E' la lesione evidenziata dagli esami a carico di Jamal Musiala ed il Bayern Monaco dovrà fare a meno di lui "per il momento", si legge in una nota che non precisa la durata della sua assenza. L'attaccante 22enne dei bavaresi e della nazionale si é infortunato durante la partita vinta (3-1) contro l'Augsburg in Bundesliga, ieri sera. Musiala non sarà quindi in campo contro l'Inter martedì 8, a Monaco, nell'andata dei quarti di Champions League.

Un brutto colpo per il Bayern, già alle prese con numerosi infortuni. Da quelli dei difensori Alphonso Davies e Dayot Upamecano durante la finestra internazionale di fine marzo, al giapponese Hiroki Ito la scorsa settimana. Ieri Vincent Kompany non ha potuto schierare nemmeno Manuel Neuer e Kingsley Coman, mentre Raphaël Guerreiro e Leon Goretzka erano precauzionalmente in panchina. (ANSA).