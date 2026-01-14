Como, il Sinigaglia è un fortino: imbattuto in casa come Juve e Napoli

Dopo il pareggio di Firenze, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani sera a Como contro i ragazzi di Fabregas, match valido per il recupero della 16^ giornata. In contemporanea ci sarà anche Verona-Bologna. Il Milan dovrà assolutamente tornare a vincere dopo gli ultimi due amari pareggi contro Genoa e Fiorentina. Di seguito statistiche e curiosità verso la sfida contro i comaschi.

Il Como è una delle tre squadre - con Juventus e Napoli - ancora imbattute in casa in questo campionato: per i lariani cinque vittorie e quattro pareggi nelle nove gare giocate al Sinigaglia in questa Serie A e in nessuna partita interna la squadra di Fabregas ha subito più di un gol.

Inoltre, il Como è l'unica squadra a vantare almeno due giocatori con più di cinque assist forniti in questa Serie A: a quota sei passaggi vincenti sia Nico Paz (con sei gol segnati) che Jesús Rodríguez (che non è ancora andato a bersaglio nella massima competizione italiana).

Le parole di Alexis Saelemaekers verso la sfida contro il Como

"Il Milan è stata la mia prima casa da quando sono andato via da quella vero in Belgio. La gente mi ha fatto sentire bene quando sono arrivato, come se fossi della loro famiglia: per me, essendo anche stato fuori a Bologna o Roma, è rimasto sempre un posto speciale e non vedevo l'ora di tornare qua. Sono molto contento. Ho la fortuna di avere la fiducia del mister ogni settimana. Abbiamo un bellissimo gruppo, anche i nuovi che sono arrivati stanno aggiugnendo qualcosa alla squadra. Non c'era un momento migliore per tornare qua a casa. Sappiamo che Inter e Napoli sono due squadre fortissime ma penso che noi abbiamo questo spirito di famiglia che può essere qualcosa in più nella corsa verso il titolo. Noi lavoriamo duro ogni settimana e vedremo dove arriveremo alla fine".