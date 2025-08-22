Cremonese, Audero: "Sfidare subito il Milan può aiutare la nostra mentalità"

Qualche giorno fa, nel corso dell'intervista rilasciata a Mediaset dopo la sconfitta ai calci di rigore in Coppa Italia contro il Palermo, il portiere della Cremonese Emil Audero ha parlato anche della prima sfida di campionato contro il Milan che sta per arrivare: "Se sfidare subito il Milan può aiutare la mentalità? Sì, il Milan ha fatto un buon precampionato e alzato l’asticella prendendo un allenatore molto esperto.

E’ una squadra che ha grande intensità fisica oltre a molta qualità sul piano del gioco. Iniziare in uno stadio come San Siro ci può aiutare, io vedo il lato positivo: sarà un test importante".