Cremonese, Nicola dovrà rinunciare a tre calciatori per squalifica: out anche Vazquez

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:00L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Manca ormai pochissimo al debutto del Milan in campionato: la prima avversaria sarà la Cremonese. La formazione di Davide Nicola dovrà rinunciare a tre calciatori: mancheranno infatti Franco Vazquez, Mattia Valoti e Tommaso Barbieri, tutti out per squalifica.

L'ARBITRO DI MILAN-CREMONESE

Si riporta di seguito la designazione arbitrale per Milan-Cremonese, sfida valida per la prima giornata di Serie A in programma sabato 23 agosto alle 20:45 a San Siro:

ARBITRO: Collu
ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar
IV UOMO: Bonacina
VAR: Doveri
AVAR: Ghersini