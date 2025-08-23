Cremonese, Nicola: "Max è Max, grandissimo allenatore. Persona molto intelligente, mi aspetto un grande Milan"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Cremonese. Queste le sue parole:

Che Allegri ti aspetti al ritorno in panchina?

"Max è Max, un grandissimo allenatore. Credo che i suoi principi chiave li abbia mantenuti. Poi è una persona molto intelligente, in questo anno avrà fatto le sue ricerche e si sarà messo nelle condizioni di valutare il suo lavoro. Mi aspetto un grande Milan, tatticamente molto ordinato, capace di mettere in difficoltà chiunque: per questo dovremo essere organizzati ma senza smettere mai di crederci”