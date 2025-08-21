Cremonese, Payero: "Ho scelto questo club per gli obiettivi di questa stagione"

vedi letture

Martin Payero firmerà a breve con la Cremonese. Il centrocampista, che ha da poco svolto le visite mediche, ha rilasciato una breve intervista a Sky Sport, per parlare di questa nuova avventura: "È tutto pronto, sto andando a Cremona a firmare. Sono molto felice. Ho scelto la Cremonese per l’interesse che hanno dimostrato e gli obiettivi che mi hanno presentato per questa stagione: sono molto convinto di questa scelta".

DOVE VEDERE MILAN-CREMONESE

Data: sabato 23 agosto 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it