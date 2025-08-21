Cremonese, prosegue la preparazione verso il Milan: domani rifinitura alle 10

Cremonese, prosegue la preparazione verso il Milan: domani rifinitura alle 10MilanNews.it
Ieri alle 23:50L'Avversario
di Federico Calabrese

Prosegue la preparazione della Cremonese in vista della sfida di sabato sera a San Siro contro il Milan, valida per la prima giornata del campionato di Serie A  Come riportato da CalcioCremonese.it, domani è in programma la rifinitura alle ore 10.

MILAN-CREMONESE, LA TERNA  ARBITRALE