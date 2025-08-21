Cremonese, Sanabria: "Daremo tutto in campo, ho voglia di rimettermi in gioco"

Antonio Sanabria è diventato un nuovo calciatore della Cremonese. Il paraguaiano ha parlato al sito ufficiale del club grigiorosso, presentandosi alla società lombarda: "Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e mettermi a disposizione di mister Nicola, sono qui perché ho tanta voglia di rimettermi in gioco".

"Lotteremo e daremo tutto in campo per farli felici e raggiungere i nostri obiettivi. Sono felice di ritrovare il mister, con cui ho già lavorato sia a Genova che a Torino: sa bene cosa posso dare e allo stesso tempo io conosco le sue richieste. Forza Cremo!".

