Cremonese, Sanabria: "Daremo tutto in campo, ho voglia di rimettermi in gioco"
MilanNews.it
Antonio Sanabria è diventato un nuovo calciatore della Cremonese. Il paraguaiano ha parlato al sito ufficiale del club grigiorosso, presentandosi alla società lombarda: "Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e mettermi a disposizione di mister Nicola, sono qui perché ho tanta voglia di rimettermi in gioco".
"Lotteremo e daremo tutto in campo per farli felici e raggiungere i nostri obiettivi. Sono felice di ritrovare il mister, con cui ho già lavorato sia a Genova che a Torino: sa bene cosa posso dare e allo stesso tempo io conosco le sue richieste. Forza Cremo!".
DOVE VEDERE MILAN-CREMONESE
Data: sabato 23 agosto 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
