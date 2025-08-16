Domani Milan-Bari, i biancorossi diramano la lista dei 24 convocati

Oggi alle 16:24L'Avversario
di Francesco Finulli

Il Bari di mister Caserta si prepara a far visita al Milan guidato da Massimiliano Allegri, gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domani, domenica 17 agosto, sul terreno del 'Giuseppe Meazza', con inizio fissato per le 21:15.

Per la sfida ai lombardi il tecnico biancorosso avrà a disposizione 24 convocati:

PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.DE LUCCI, 31.CEROFOLINI

DIFENSORI: 3.TRIPALDELLI, 15.KASSAMA, 23.VICARI, 24.DICKMANN, 25.PUCINO, 30.MANE, 43.NIKOLAOU, 76.MAVRAJ, 93.DORVAL

CENTROCAMPISTI: 8.PAGANO, 10.BELLOMO, 14.ONOFRIETTI, 27.BRAUNODER, 29.VERRETH

ATTACCANTI: 7.SIBILLI, 9.GYTKJAER, 11.MONCINI, 17.RAO, 18.MANZARI, 20.PEREIRO, 21.PARTIPILO