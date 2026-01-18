Falcone: "Due partite ravvicinate contro Inter e Milan. Ci si poteva aspettare qualche goleada e invece abbiamo perso, per dirla alla Allegri, di corto muso"

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Lecce. Le sue parole:

Le sue parate su Ricci e Pulisic:

“Non le ho ancora riviste… Dal campo mi sembrava più complicata quella su Ricci, pensavo tirasse sul secondo palo e invece mi ha sorpreso tirando sul primo e sono stato reattivo. Su Pulisic devo essere onesto, un pochettino ho anticipato. Ma dovevo per forza, perché la distanza era molto vicina. Per poter fare la parata ho anticipato, anche quella è molto bella”.

Ti senti di meritare di un’occasione in una squadra importante?

“Innanzitutto sono arrivato in Serie A tardi, per me già è un sogno continuare a starci. Lecce per me è diventata casa, quindi sono grato di esserne capitano. La carriera di un calciatore è corta, uno vuole fare le esperienze al massimo. Quindi sì, mi sento pronto e maturato tantissimo per andare a lottare per altri obiettivi, nonostante sono onorato e orgogliosissimo di difendere i pali del Lecce”.

Sulla lotta salvezza:

“Siamo venuti qua a Milano, avevamo due partite ravvicinate contro Inter e Milan. Ci si poteva aspettare qualche goleada e invece abbiamo perso, per dirla alla mister Allegri, di corto muso. Le prestazioni ci sono state, sono contento della mia squadra. Difensivamente ci siamo, ci manca qualcosina lì davanti”.