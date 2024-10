Fiorentina, Palladino: "Emergenza in difesa ma faremo grande prova"

(ANSA) - FIRENZE, 02 OTT - E' una Fiorentina in emergenza difensiva quella che domani alle 21, allo stadio Franchi, affronterà i gallesi del The New Saints per la prima partita della fase campionato di Conference League: ad annunciarlo è l'allenatore viola, Raffaele Palladino, che dovrà fare a meno degli squalificati Comuzzo, Ranieri e Quarta. "Non potremo recuperare neppure Pongracic, sta meglio, ha lavorato in questi giorni con il gruppo ma è ancora pronto" - ha detto il tecnico viola che farà esordire l'argentino Moreno e adatterà alcuni giocatori. "!Faremo diversi cambi ma da chi scenderà in campo mi aspetto risposte positive e sono sicuro che faremo di tutto per vincere e disputare una grande prestazione.

Non è un momento difficile ma di grande lavoro", ha concluso Palladino. (ANSA).