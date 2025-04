Fiorentina, Pongracic: "Aspettiamo il Milan con il sangue agli occhi"

Tutto pronto a San Siro per Milan-Fiorentina, gara che chiude il programma del sabato di Serie A Enilive e valida per il 31° turno del campionato. Una partita importante per i rossoneri se vogliono quantomeno riaprire il discorso Europa League, con il quarto posto della Champions League che invece è molto lontano al momento. Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport 24, è intervenuto il difensore viola Marin Pongracic. Le sue dichiarazioni.

Ci credete alla Champions?

"Crediamo tutti, abbiamo dimostrato di poter gicoare con tutti quando siamo concentrati. Oggi possiamo dimostrare ancora una volta"

Che Milan ti aspetti?

"Li devi aspettare sempre al massimo, hanno tanta qualità individuale. Li aspettiamo con il sangue agli occhi, siamo concentrati sul nostro lavoro"