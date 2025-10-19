Fiorentina, Pradè: "Errore enorme del Var: Gimenez a terra 20 minuti, episodio quasi grottesco"

Le parole di Daniele Pradè, Ds della Fiorentina, ai microfoni di DAZN dopo Milan-Fiorentina 2-1.

Quali sensazioni?

"Penso che se il Var deve richiamare l'arbitro per un grave errore, questo è un errore enorme del Var: Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Non so descrivere come ci sentiamo, noi ci stiamo giocando la vita e bisogna anche capire che non si può fare una roba del genere. È scandalosa. È rimasto a terra 20 minuti e manco lo ha sfiorato: quasi grottesco, non è una bella immagine. La Fiorentina ha giocato una grande gara, di cuore e non meritava di perdere assolutamente in questa maniera. Cade a terra in modo incredibile, poco prima c'era stato il fallo su Ranieri che poteva essere anche rosso a quel punto, invece è stato dato solo un giallo: il calciatore è rimasto fuori e abbiamo preso il gol in dieci. Ci dispiace perché la nostra classifica è deficitaria e non la aspettavamo, non siamo questi come squadra"

Cosa ti rammarica non vedere in campo?

"Se c'è una persona che ci può togliere da questa situazione, è soltanto Pioli. Tutto il resto è colpa mia. La contestazione può essere solo su di me: la proprietà mi ha messo a disposizione più di 90 milioni di euro. Quello che succede in campo è figlio dei momenti: abbiamo uno stadio in condizioni pietose, tre partite fuori casa. Stagione strana ma è appena all'inizio, possiamo fare molto e abbiamo due coppe da onorare. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi. Se c'è una persona che ha fiducia è Stefano Pioli, se c'è uno che oggi deve essere cacciato sono io"