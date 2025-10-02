Francisco Conceicao, dopo l'ottimo ingresso col Villarreal, punta a giocare titolare contro il Milan

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus andato a segno nel 2-2 contro il Villarreal in Champions League, si è così espresso al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un primo tempo non buono come il secondo. Nello spogliatoio ci siamo parlati all'intervallo, capendo cosa c'era da fare meglio. E nei primi 25 minuti del secondo tempo ci siamo riusciti. Loro però sono riusciti a pareggiare: era una partita difficile, in casa sono forti. Dobbiamo lavorare per riuscire a vincere la prossima".

Come sta fisicamente?

"Era giusto che partissi fuori, abbiamo parlato tanto con lo staff e il mister. Mi sento bene, ora dobbiamo recuperare tutti per una partita molto importante (contro il Milan domenica sera, ndr)".

Servirà più attenzione.

"Chiaro. Ogni partita è importante, dobbiamo fare bene il nostro lavoro e vincere. Questo club deve farlo in ogni gara".