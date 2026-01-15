Il Como in casa è imbattuto in questa stagione: i numeri a riguardo

Tutto pronto per Como-Milan. Il Como è una delle tre squadre - insieme a Juventus e Napoli - ancora imbattute in casa in questo campionato: per i lariani cinque vittorie e quattro pareggi nelle nove gare giocate al Sinigaglia in questa Serie A e in nessuna partita interna la squadra di Fabregas ha subito più di un gol.

COMO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter

56 Saelemaekers 19 Fofana 19 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

18 Nkunku 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa

IV Uomo: Pairetto

VAR: Doveri

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: giovedì 15 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it