Il Como segna di più dal 60' in poi: la curiosa statistica

Stasera il Milan sfida il Como. Solo l'Inter ha segnato più gol (nove) del Como (otto, come la Lazio) nel quarto d'ora finale di partita in questo campionato e soltanto l'Inter ne ha realizzati di più (18) della squadra lariana (15) dal 61' in avanti, cioè nell'ultima mezz'ora di gioco.

COMO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter

56 Saelemaekers 19 Fofana 19 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

18 Nkunku 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa

IV Uomo: Pairetto

VAR: Doveri

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: giovedì 15 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it