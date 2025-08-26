Il Lecce già al secondo giorno di lavoro: oggi prevista una sessione pomeridiana

Si riporta di seguito il report dell'allenamento del Lecce di ieri nella settimana che porterà a Lecce-Milan, pubblicato dal sito ufficiale dei salentini: "La preparazione dei giallorossi è proseguita questa mattina con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara con il Milan, nella quale mister Di Francesco tornerà a disporre di Pierotti che ha scontato il turno di squalifica. Assenti Jean e Marchwiński, è rimasto a riposo Pierret per una gastroenterite".

Per la giornata di oggi è in programma un allenamento pomeridiano ad Acaya.