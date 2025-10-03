Infermeria Juve, Cabal out contro il Milan: in dubbio due titolari

Nel pomeriggio di ieri, sui propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noto i risultati degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical Juan David Cabal, difensore uscito intorno al 15esimo minuto della sfida di Champions League di mercoledì contro il Villarreal per un infortunio che lo costringerà a saltare la sfida di domenica contro il Milan (e non solo) in programma a Torino alle ore 20.45. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

"Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero".

In dubbio due altri due calciatori bianconeri molto importanti, titolari: il pilastro difensivo Gleison Bremer e quello di centrocampo Kephren Thuram. Entrambi non sono stati convocati per l'impegno europeo.