Inter, dati e statistiche nei derby: nerazzurri a secco di gol negli ultimi due incontri

Ci avviciniamo sempre più alla partita più importante della stagione. Il Derby. Milan-Inter. Due culture, colori e storie completamente opposte l'una all'altra. Una serata che potrà davvero rilanciare il Milan in questo campionato, sin qui molto positivo nonostante i tanti punti persi contro le piccole. Contro l'Inter sarà quindi un test di maturità per i rossoneri di Allegri.

VERSO MILAN-INTER - DATI E CURIOSITA' DEGLI AVVERSARI

L'Inter non ha segnato negli ultimi due derby contro il Milan tra tutte le competizioni (sconfitta 0-3 in Coppa Italia e 0-1 in Serie A), l'ultima volta che i nerazzurri sono rimasti a secco di gol in più sfide consecutive contro i rossoneri risale al periodo tra ottobre 2004 e aprile 2005 (quattro in quel caso - tra cui lo 0-3 a tavolino nel quarto di finale di ritorno in Champions League). Inoltre, il Milan ha vinto solo una delle ultime 11 sfide casalinghe contro l'Inter tra tutte le competizioni (5N, 5P): 3-2 il 3 settembre 2022 - pareggiando però entrambe le due più recenti; solo due volte il Derby della Madonnina ha registrato tre pareggi consecutivi in casa dei rossoneri in gare ufficiali: tra il 1985 e il 1986 e tra il 1934 e il 1936.