Juve, ansia per Cabal: il difensore esce per infortunio

Ansia in casa Juventus per le condizioni di Juan Cabal, costretto a lasciare il campo al quarto d'ora del match di Champions League tra Villarreal e Juventus: il difensore ha chiesto la sostituzione per un problema muscolare.

Da capire le condizioni dell'ex Hellas Verona in vista del match di domenica sera tra Juventus e Milan allo Juventus Stadium.