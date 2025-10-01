Juve, ansia per Cabal: il difensore esce per infortunio
Ansia in casa Juventus per le condizioni di Juan Cabal, costretto a lasciare il campo al quarto d'ora del match di Champions League tra Villarreal e Juventus: il difensore ha chiesto la sostituzione per un problema muscolare.
Da capire le condizioni dell'ex Hellas Verona in vista del match di domenica sera tra Juventus e Milan allo Juventus Stadium.
