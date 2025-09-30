Juve, rifinitura pre Villareal: Bremer in gruppo. Assente Thuram
La Juventus, prossima avversaria del Milan, domani sera affronterà il Villareal, gara valevole per la 2^ giornata di Champions League. Tudor cercherà in tutti i modi di spalmare al meglio le fatiche dei suoi giocatori e infatti sembrerebbe intenzionato a fare un minimo di tournover, cambiando 4-5 giocatori tra Mercoledi e domenica sera.
La notizia, riportata da Tuttomercato web, è che nella rifinitura di stramattina prima della partenza per la Spagna, Bremer sia stato regolarmente in gruppo ed è quindi arruolabile sia per mercoeldi sia per domenica sera, mentre Thuram, dopo aver svolto un provino individuale, ha abbandonato il campo. L'assenza per la trasferta europea è dunque certa, resta da vedere se il tecnico bianconero riuscirà a recuperarlo per la sfida contro il Milan che si giocherà tra 6 giorni.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan