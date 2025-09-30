Juve, rifinitura pre Villareal: Bremer in gruppo. Assente Thuram

La Juventus, prossima avversaria del Milan, domani sera affronterà il Villareal, gara valevole per la 2^ giornata di Champions League. Tudor cercherà in tutti i modi di spalmare al meglio le fatiche dei suoi giocatori e infatti sembrerebbe intenzionato a fare un minimo di tournover, cambiando 4-5 giocatori tra Mercoledi e domenica sera.

La notizia, riportata da Tuttomercato web, è che nella rifinitura di stramattina prima della partenza per la Spagna, Bremer sia stato regolarmente in gruppo ed è quindi arruolabile sia per mercoeldi sia per domenica sera, mentre Thuram, dopo aver svolto un provino individuale, ha abbandonato il campo. L'assenza per la trasferta europea è dunque certa, resta da vedere se il tecnico bianconero riuscirà a recuperarlo per la sfida contro il Milan che si giocherà tra 6 giorni.