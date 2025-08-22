Juve, Tudor tra Vlahovic e mercato: "Giocare un campionato col calciomercato aperto è pazzia"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - "Guardo poco le informazioni che circolano, altrimenti si diventa matti: si inizia a giocare con il mercato aperto, è una pazzia ma va accettata": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, sull'inizio della Serie A con la finestra estiva di trattative ancora aperta. "Gli allenatori impazziscono per questa cosa perché ti dà insicurezza e ti toglie certezze, però è così - ha aggiunto ai microfoni di Sky - e speriamo che si cambi: una cosa normale sarebbe che almeno la settimana prima di iniziare il campionato si chiuda al mercato". (ANSA).