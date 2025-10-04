Juventus-Milan, i dubbi di Tudor su Bremer e Thuram: la situazione
MilanNews.it
Vigilia di Juventus-Milan, con Tudor alle prese con qualche dubbio di formazione. Cabal, che si è fatto male contro il Villarreal in Champions, starà fuori più di un mese e quindi non sarà della partita. Bremer e Marcus Thuram sono tutt'oggi in dubbio, con il difensore che non dovrebbe farcela per la sfida di domani sera stando a quanto riferisce TMW. Il centrocampista francese invece dovrebbe rientrare tra i convocati ma inizierà dalla panchina.
DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Data: domenica 5 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Allianz Stadium di Torino
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Pubblicità
L'Avversario
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Juve-Milan: un cambio per Allegri, l'altro non è scontato. Leao in panchina
2 Il retroscena di Di Stefano: "Appena ha visto i primi allenamenti, Allegri ha detto: 'Lui non si tocca'"
3 LIVE MN - Allegri: "Tomori ok, Leao e Nkunku in crescita. Domani a sinistra Bartesaghi o Athekame"
Primo Piano
Luca SerafiniDa dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
Franco OrdineQuel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
Carlo PellegattiL'arteria aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com