Juventus-Milan, i dubbi di Tudor su Bremer e Thuram: la situazione

Vigilia di Juventus-Milan, con Tudor alle prese con qualche dubbio di formazione. Cabal, che si è fatto male contro il Villarreal in Champions, starà fuori più di un mese e quindi non sarà della partita. Bremer e Marcus Thuram sono tutt'oggi in dubbio, con il difensore che non dovrebbe farcela per la sfida di domani sera stando a quanto riferisce TMW. Il centrocampista francese invece dovrebbe rientrare tra i convocati ma inizierà dalla panchina.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: domenica 5 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Allianz Stadium di Torino

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it