Juventus, Spalletti confida di avere Yildiz contro il Milan
Ieri Kenan Yildiz non si è allenato insieme ai compagni di squadra, ma Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, confida di avere regolarmente a disposizione il talento turco per la sfida di domenica in casa del Milan. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il numero 10 bianconero, sempre alle prese con l’infiammazione al ginocchio, è atteso in gruppo tra domani e la rifinitura di sabato.
Questo il programma completo della 34esima giornata di Serie A:
VENERDÌ 24 APRILE 2026
Napoli-Cremonese 20.45
SABATO 25 APRILE 2026
Parma-Pisa 15.00
Bologna-Roma 18.00
Verona-Lecce 20.45
DOMENICA 26 APRILE 2026
Fiorentina-Sassuolo 12.30
Genoa-Como 15.00
Torino-Inter 18.00
Milan-Juventus 20.45 DAZN
LUNEDÌ 27 APRILE 2026
Cagliari-Atalanta 18.30
Lazio-Udinese 20.45
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