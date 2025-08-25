La Cremonese batte il Milan e pensa a farsi un regalo di fine mercato: Jamie Vardy
MilanNews.it
La Cremonese prima batte il Milan e poi si regala… Jamie Vardy. O, almeno, proverà a regalarselo. È l'ultima di mercato che arriva da Sky: contatti in corso con l'attaccante inglese, attualmente svincolato. I grigiorossi cercano di convincere uno dei protagonisti della clamorosa vittoria in Premier League del Leicester nel 2016. 38 anni, Vardy sta valutando anche altre offerte.
Pubblicità
L'Avversario
Baschirotto: "La fascia conta poco, conta il gruppo. Il gol lo dedico alla squadra che mi ha accolto benissimo”
Una stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Suddi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Pedullà: "Il mercato del Milan è nelle mani di Busardò. È giusto che decida lui per l'allenatore?"
4 Sereni: "Allegri nel vertice ha ribadito che è difficile migliorare l'8° posto dopo aver venduto i migliori e non coprendo adeguatamente i buchi delle cessioni"
Primo Piano
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com