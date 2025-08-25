La Cremonese batte il Milan e pensa a farsi un regalo di fine mercato: Jamie Vardy

vedi letture

La Cremonese prima batte il Milan e poi si regala… Jamie Vardy. O, almeno, proverà a regalarselo. È l'ultima di mercato che arriva da Sky: contatti in corso con l'attaccante inglese, attualmente svincolato. I grigiorossi cercano di convincere uno dei protagonisti della clamorosa vittoria in Premier League del Leicester nel 2016. 38 anni, Vardy sta valutando anche altre offerte.