La Russa: "Come per 40 anni la sinistra ha avuto l'egemonia culturale, nel calcio c'è stata l'importanza del Milan e della Juventus che ha determinato un orientamento meno favorevole all'Inter"

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Ignazio Benito Maria La Russa, presidente del Senato che non ha mai nascosto la sua fede interista, è intervenuto a GR Parlamento durante “La politica nel pallone”.

Intanto la sua Inter ha ricevuto un favore dalla Lazio, che ha battuto il Milan. Ha ringraziato il senatore Lotito?

"Sì, gli ho mandato un messaggino, è vero. Scherzoso, ma gliel'ho mandato. Lotito avrà problemi seri coi tifosi però gli riconosco che da tanti anni ha tirato la Lazio fuori da una brutta situazione mantenendola abbastanza in alto".

Ha la sensazione che dopo il caso Bastoni, gli arbitri stiano iniziando a fischiare contro l'Inter?

"Non so se sia così, per me gli arbitri fischiano un po' a caso. Gli errori non sono solo contro l'Inter anche se lo sono stati particolarmente contro l'Inter. Gli arbitri devono trovare un'omogeneità e una competenza che manca. Ho letto che Gariglio fu accantonato dopo solo quattro partite in Serie A o poco più. E se uno non è buono per il re, non è buono per la regina; se non è buono ad arbitrare perché deve correggere gli arbitri? Un errore clamoroso anche da questo punto di vista. Poi noi interisti siamo sempre sospettosi; lo dico sempre anche ai miei amici che si lamentano che come per 40 anni in politica la sinistra ha avuto l'egemonia nel mondo della cultura, dell'informazione, della televisione e c'è una sperequazione, nel calcio c'è stata l'importanza del Milan e della Juventus che ha determinato un orientamento meno favorevole all'Inter rispetto a queste due squadre che solo col tempo potrà riequilibrarsi. Vedo le facce di certi commentatori televisivi, specie in quelli di DAZN, e vedo sofferenza quando devono parlare troppo bene dell'Inter. Pazienza, per noi è un piacere doppio quando vinciamo".