Lazio, Patric: "Nuovo ruolo, mi sono trovato molto bene. Tifosi fondamentali, quando li guardi trovi energie che non pensavi di avere"

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Patric, oggi schierato mediano da Sarri vista l’emergenza, ha parlato a DAZN dopo Lazio-Milan 1-0. Le sue parole:

Grande partita nonostante il ruolo non tuo

“Mi sono trovato molto bene. Il mister mi ha provato in allenamento, non era una situazione nuova. Complimenti ai ragazzi, grandissima vittoria”.

Sui tifosi:

“Sono stati fondamentali. Quando mancano 15 minuti alla fine che non ce la fai più, guardi la curva e guardi come ti spingono trovi energie dove non ce l’hai”.

Su Gila:

“Mario ha delle potenzialità enormi. Sta crescendo molto, ha margini di miglioramento. È velocissimo, non si vedono giocatori così veloci in quel reparto. È un ragazzo giovane che sta migliorando tanto. A livello fisico è devastante. Farà sicuramente una grande carriera. Del futuro non parliamo, siamo concentrati su questa stagione. Parliamo solo di Lazio e di quello che succede sul campo. Non parla mai con noi di futuro”.