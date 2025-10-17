Le condizioni di Kean, Pioli: "Oggi ha fatto parzialmente in gruppo e domani decideremo in modo definitivo. Siamo fiduciosi ma aspettiamo domani"
Nel corso della conferenza stampa per Milan-Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Moise Kean. L'attaccante italiano aveva rimediato una distorsione alla caviglia la scorsa settimana. Queste le parole del tecnico viola sul suo attaccante:
Come sta Kean?
"Ha lavorato in piscina e negli ultimi giorni in campo. Oggi ha fatto parzialmente in gruppo e domani decideremo in modo definitivo. Siamo fiduciosi ma aspettiamo domani.”
