Le condizioni di Kean, Pioli: "Oggi ha fatto parzialmente in gruppo e domani decideremo in modo definitivo. Siamo fiduciosi ma aspettiamo domani"

Le condizioni di Kean, Pioli: "Oggi ha fatto parzialmente in gruppo e domani decideremo in modo definitivo. Siamo fiduciosi ma aspettiamo domani"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:48L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Nel corso della conferenza stampa per Milan-Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Moise Kean. L'attaccante italiano aveva rimediato una distorsione alla caviglia la scorsa settimana. Queste le parole del tecnico viola sul suo attaccante:

Come sta Kean?
"Ha lavorato in piscina e negli ultimi giorni in campo. Oggi ha fatto parzialmente in gruppo e domani decideremo in modo definitivo. Siamo fiduciosi ma aspettiamo domani.”