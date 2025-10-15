Verso Milan-Fiorentina: Pioli ritrova in gruppo Dodo, Fazzini e Sohm

Domenica sera Stefano Pioli tornerà per la prima volta a San Siro da avversario del Milan. Una sfida nella sfida, tanto emozionante quanto importante, visto che fino a questo momento la Fiorentina non è ancora riuscita a vincere neanche una partita in campionato. In vista della partita di domenica buone notizie arrivano sul fronte degli infortunati in casa Viola, come confermato anche dal medico Luca Pengue sui canali ufficiali del club.

Su Dodo e Fazzini: "Loro due erano usciti per due problemi differenti: Dodo per un problema muscolare; Jacopo per due piccoli traumi distorsivi. Entrambi hanno lavorato in modo tranquillo nei giorni di sosta e sono regolarmente in gruppo".

Su Sohm: "Anche lui sta bene ed è in gruppo da martedì. Le sue condizioni sono bune anche se continuiamo a monitorare sia lui che Dodo che Fazzini".

Su Pongracic: "Ha avuto un piccolo trauma distorsivo con la Croazia e questo gli ha impedito di terminare la partita. Siamo stati in contatto con lo staff sanitario croato e nella giornata di oggi faremo le valutazioni. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante".