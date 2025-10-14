Fiorentina, Amoroso: "Contro il Milan non sarà facile, Pioli ha una bella gatta da pelare"

Il Milan si prepara alla delicata e importante sfida di San Siro contro la Fiorentina dell’ex rossonero Stefano Pioli. La Viola, in estrema difficoltà in questa serie A proverà a venire a San Siro con fare agguerrito. Proprio per questo per il Milan sarà una partita da non sottovalutare, e da approcciare subito con il giusto atteggiamento. Di questa sfida ai microfoni di Tuttomercatoweb ne ha parlato così l’ex Fiorentina e Pisa, Christian Amoroso. Ecco un estratto delle sue parole:

Sulla Fiorentina di Pioli

“L’ambiente a Firenze è molto particolare, si pretende tanto e subito. Per la squadra di Pioli andare a San Siro sarà complicato, Stefano ha una bella gatta da pelare in questo momento. Quando si vivono momenti così sappiamo che il primo a saltare è spesso l’allenatore, ma già contro il Milan la sua Fiorentina ha la possibilità concreta di alzare un po’ la testa”.