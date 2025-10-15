Fiorentina, il punto sugli infortunati: Kean verrà valutato giorno dopo giorno, nulla di preoccupante per Pongracic

Attraverso il sito ufficiale della Fiorentina, prossimo avversario del Milan in Serie A, il Responsabile Sanitario del club viola, Dr. Luca Pengue, ha fatto il punto sugli infortunati viola: "Moise Kean è rientrato lunedì sera e abbiamo subito iniziato le terapie. Gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato alcun tipo di lesione, l'evento distorsivo ovviamente c'è stato, speriamo di iniziare a farlo lavorare sul campo quanto prima. Per ora procede tutto bene, valuteremo le sue condizioni giorni dopo giorno.

Dodo e Fazzini erano usciti per motivi differenti, il primo per motivi muscolari mentre Jacopo aveva avuto due traumi distorsivi durante la gara. Entrambi hanno potuto lavorare durante la sosta e da martedì sono tornati in gruppo. Le loro condizioni sono buone.

Sohm sta bene, è rientrato anche lui in gruppo martedì. La sua era una problematica differente che ha richiesto qualche giorno di lavoro in più. Adesso verrà monitorato cn i giusti carichi.

Pongracic ha subito un trauma distorsivo durante la partita che gli ha impedito di completare la gara. Siamo stati in contatto con lo staff sanitario della nazionale croata, nel corso della giornata faremo tutte le valutazioni del caso, non sembra essere nulla di preoccupante.

Kouame ha concluso il suo percorso riabilitativo dopo l'infortunio al crociato. È rientrato con la squadra ma siamo all'inizio, con lui dobbiamo stare cauti per evitare problematiche muscolari. Sta comunque lavorando con la squadra e lo sta facendo bene, evitando quelle fasi di allenamento che possono metterlo a rischio.

Lamptey procede molto bene, è alla ventiduesima giornata post operatoria e già siamo prossimi alla propedeutica della corsa. Come successe per Dodo stiamo sfruttando al massimo tutti gli strumenti del Viola Park e le risposte del ragazzo sono le stesse che ci aveva dato il brasiliano. I risultati sono entusiasmanti" riporta firenzeviola.it.

