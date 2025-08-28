Lecce, Di Francesco: "Camarda deve essere sereno: viva tutto con spensieratezza"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce che domani sfiderà il Milan in occasione della seconda giornata di campionato al Via del Mare, oggi è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia della gara. Di seguito si riportano alcune delle sue dichiarazioni.

Come vive la partita Camarda?

"E' giovane e quello che posso consigliargli è di vivere tutto questo con grande spensieratezza. Deve essere sereno e giocare al meglio delle proprie possibilità, semmai dovesse partire dall'inizio".

Riaffronta il Milan a distanza di 14 anni da quel clamoroso 3-4...

"Me l'aspettavo questa domanda...però poi con il Sassuolo rimontai il Milan di Allegri da 0-2 a 4-2. Il calcio è una ruota, ci sono momenti in cui gira in un certo modo. Sono passati tanti anni, ho avuto tante esperienze. Quella è una partita particolare, con una tripletta di Boateng e un insieme di cose strane. Un gol nasce da Oddo che dice che il calcio d'angolo era per loro. Dal primo tempo dissi "occhio che queste partite si perdono", non l'ho mai più ridetto in tutta la mia carriera. Lo scorso anno anche il Lecce ha subito una rimonta proprio contro il Milan, quando si affrontano squadre con campioni di alto livello non ci si può mai accontentare. Queste sono le gare nelle quali l'attenzione va alzata ancor di più".