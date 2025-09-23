Lecce, Di Francesco: “Risultato giusto, bisogna essere onesti e dire che non c’è stata partita"
Eusebio Di Francesco ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Lecce 3-0. Queste le parole dell’allenatore dei salentini:
Risultato troppo severo?
“Risultato giusto, bisogna essere onesti e dire che non c’è stata partita. Anche all’inizio non abbiamo impattato bene. 20 minuti faccio fatica a giudicare la prestazione generale della squadra… Mi piace vedere una squadra più combattiva nonostante abbiamo avuto contro una squadra in un grande momento”.
Su Camarda:
“Oggi si è dato da fare, purtroppo è rimasto un po’ da solo. Hanno avuto troppa facilità a interrompere le nostre azioni. Ci abbassavano troppo con la loro ampiezza, il loro palleggio e le loro qualità. L’ho tenuto dentro fino alla fine perché ho pensato ad altro visto che il risultato era compromesso in quel momento”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan