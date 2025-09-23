Lecce, Di Francesco: “Risultato giusto, bisogna essere onesti e dire che non c’è stata partita"

Eusebio Di Francesco ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Lecce 3-0. Queste le parole dell’allenatore dei salentini:

Risultato troppo severo?

“Risultato giusto, bisogna essere onesti e dire che non c’è stata partita. Anche all’inizio non abbiamo impattato bene. 20 minuti faccio fatica a giudicare la prestazione generale della squadra… Mi piace vedere una squadra più combattiva nonostante abbiamo avuto contro una squadra in un grande momento”.

Su Camarda:

“Oggi si è dato da fare, purtroppo è rimasto un po’ da solo. Hanno avuto troppa facilità a interrompere le nostre azioni. Ci abbassavano troppo con la loro ampiezza, il loro palleggio e le loro qualità. L’ho tenuto dentro fino alla fine perché ho pensato ad altro visto che il risultato era compromesso in quel momento”.