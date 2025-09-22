Napoli-Pisa, infortunio per Buongiorno: il centrale costretto al cambio

MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:37
di Manuel Del Vecchio

Apprensione in casa Napoli per le condizioni di Alessandro Buongiorno, oggi alla terza partita consecutiva da titolare. Il centrale partenopeo è stato costretto al cambio nel finale di Napoli-Pisa per un problema muscolare: al suo posto è entrato Juan Jesus.

Da capire le condizioni del difensori ex Torino in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan di Max Allegri: l'entità dell'infortunio verrà svelata nei prossimi giorni dopo gli esami del caso.