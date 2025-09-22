Serie A, Napoli-Pisa 3-2: partenopei vittoriosi col brivido
Il Napoli vince tra polemiche e brividi finali contro un Pisa poco convincente. La squadra di Conte, prossima avversaria del Milan in Serie A, la sblocca a fine primo tempo con Gilmour con un tiro deviato dentro l'area di rigore. Grandi proteste degli ospiti per un rigore revocato per un tocco di mano fortuito in area di un giocatore del Pisa.
Nella ripresa arriva il pareggio della squadra di Gilardino su rigore, questa volta concesso. Nel finale di partita la sbrogliano Spinazzola e Lucca su due papere di Semper. Inutile il gol del 3-2 del Pisa nel recupero, il Napoli vince e fa quattro su quattro in questo avvio di campionato.
