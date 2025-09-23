Napoli, Meret: "Con il Milan sarà durissima, ma andremo a San Siro per vincere"
Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Pisa al Maradona: “Sui palloni col piede ci alleniamo tanto. Sempre più squadre ti pressano alto, quindi quando non si può costruire dal basso diventa fondamentale cercare soluzioni lunghe per sfruttare i nostri attaccanti forti di testa e veloci”.
Sul dualismo con Milinkovic-Savic: “Tra noi c’è grande rispetto e stima, lavoriamo bene insieme. Il mister è stato chiaro: ci sarà alternanza in base alle partite e starà a noi dimostrare di meritare il posto. Io sono pronto ogni volta che verrò chiamato in causa”.
Sulla prossima sfida di campionato contro il Milan: “Col Milan sarà durissima, giocano in uno stadio complicato e hanno entusiasmo, ma conosciamo le nostre qualità e andremo a San Siro per provare a vincere”.
