Napoli, Meret: "Con il Milan sarà durissima, ma andremo a San Siro per vincere"

vedi letture

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Pisa al Maradona: “Sui palloni col piede ci alleniamo tanto. Sempre più squadre ti pressano alto, quindi quando non si può costruire dal basso diventa fondamentale cercare soluzioni lunghe per sfruttare i nostri attaccanti forti di testa e veloci”.

Sul dualismo con Milinkovic-Savic: “Tra noi c’è grande rispetto e stima, lavoriamo bene insieme. Il mister è stato chiaro: ci sarà alternanza in base alle partite e starà a noi dimostrare di meritare il posto. Io sono pronto ogni volta che verrò chiamato in causa”.



Sulla prossima sfida di campionato contro il Milan: “Col Milan sarà durissima, giocano in uno stadio complicato e hanno entusiasmo, ma conosciamo le nostre qualità e andremo a San Siro per provare a vincere”.