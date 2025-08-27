Lecce, ecco il nuovo numero 9: ufficiale Stulic. Esordio già con il Milan?

Il Lecce ha il suo numero 9: dopo aver ceduto Nikola Krstovic all'Atalanta nel corso degli scorsi giorni, la squadra pugliese ha subito trovato il suo erede da inserire nel reparto offensivo insieme al giovane talento in prestito dal Milan Francesco Camarda. La società giallorossa, infatti, questa mattina ha ufficializzato l'ingaggio del centravanti serbo Nikola Stulic, calciatore classe 2001 in arrivo dallo Charleroi nel campionato belga. Un altro colpo targato Pantaleo Corvino che ha messo sotto contratto il calciatore per 4 anni.

Il comunicato del club salentino: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Štulić dal Royale Charleroi Sporting Club. Il centravanti serbo classe 2001, che ha scelto il 9 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di quattro anni con opzione per il successivo". Da capire se Stulic potrà esordire già venerdì sera proprio contro il Milan, in occasione della seconda giornata di campionato.